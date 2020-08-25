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حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على "القنفذة والليث"

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، كذلك الأجزاء الساحلية.

وتستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.