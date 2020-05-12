المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

ليرتفع عدد المصابين إلى 6380

سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.