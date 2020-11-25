حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

1

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:02 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساء

حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

0 1,467

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020