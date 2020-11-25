حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏