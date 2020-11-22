رئيس جامعة شقراء يصدر حزمة من القرارات بتكليف عددٍ من القيادات الأكاديمية

"السلمي" مستشارًا للرئيس و"الخريف" وكيلاً للتحضيرية و"رندا" وكيلة للصيدلة

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف عددًا من القرارات بتكليف أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس بأعمال قيادية أكاديمية في مختلف عمادات الجامعة وكلياتها.

وشملت القرارات تكليف الدكتور يزيد بن أحمد الخريف بالعمل وكيلاً لعمادة السنة التحضيرية للشؤون التعليمية وتكليف الدكتور عاقل بن فارع السلمي بالعمل مستشارًا لرئيس الجامعة، ‏وتكليف الدكتورة ولاء بنت عبد العزيز الباحوث بالعمل مشرفة على قسم العلوم الإدارية والإنسانية بكلية المجتمع بحريملاء "شطر الطالبات".

فيما تضمنت القرارات، تكليف الدكتورة منيرة بنت فنيس القحطاني بالعمل مشرفة على قسم اللغة العربية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء «شطر الطالبات»، وتكليف الدكتور غلاب حمود العتيبي بالعمل وكيلاً للشؤون التعليمية بكلية الصيدلة بالدوادمي، وتكليف الأستاذة رندا بنت منصور عبد الستار بالعمل مشرفة على وكالة كلية الصيدلة بالدوادمي "شطر الطالبات".