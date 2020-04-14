شاهد.. حملة تطويق "كورونا" ببلقرن تنطلق بمسح ميداني لإسكان العمالة

دشّنها المحافظ للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس

في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ بلقرن الدكتور "عبدالرحمن آل حامد"؛ بالتعاون مع صحة بيشة، بتدشين الحملة الميدانية لمسح تجمع إسكان العمالة بالمحافظة.

ووثّقت عدسة "سبق"، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد بلقرن

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 12:10 PM

دشّنها المحافظ للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس

شاهد.. حملة تطويق "كورونا" ببلقرن تنطلق بمسح ميداني لإسكان العمالة

سويد الحارثي

بلقرن

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في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ بلقرن الدكتور "عبدالرحمن آل حامد"؛ بالتعاون مع صحة بيشة، بتدشين الحملة الميدانية لمسح تجمع إسكان العمالة بالمحافظة.

ووثّقت عدسة "سبق"، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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