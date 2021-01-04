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رئاسة الحرمين: عدد المصلين الذين تمّ تفويجهم 4 ملايين و220 ألفاً

تفويج أكثر من 5.5 مليون معتمر ومصل خلال 3 أشهر

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة عبر تويتر "إنفوجرافيك"، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ حتى تاريخ 1442/5/18هـ.

وأظهر أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مصل حتى الآن.