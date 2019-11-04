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ناقشا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.