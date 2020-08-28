"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:15 PM

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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