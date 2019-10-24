البحث عن مفقود سبعيني بعد خروجه من شقراء

فريق "غوث" عثر على مركبته عصر اليوم

يبحث فريق غوث للإنقاذ عن مسن سبعيني فُقد قبل يومين بعد خروجه من شقراء متجهًا للرياض، وآخر برج التقط إشارات هاتفه الشخصي كان بالقرب من مركز الرغبة، ووجد الفريق مركبته عصر اليوم دون الحصول عليه.

وبحسب المعلومات تلقت شرطة الرياض البلاغ من ابن المفقود ثم مُرر البلاغ لجمعية غوث، واستنفر الفريق بكوادره البشرية وآلياته، ثم استمر البحث اليوم موزعين على المناطق بالطائرات والمركبات، فوجدوا مركبته قبل مغرب اليوم، فيما تستمر عمليات البحث حتى اللحظة.