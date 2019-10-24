البحث عن مفقود سبعيني بعد خروجه من شقراء

فريق "غوث" عثر على مركبته عصر اليوم

يبحث فريق غوث للإنقاذ عن مسن سبعيني فُقد قبل يومين بعد خروجه من شقراء متجهًا للرياض، وآخر برج التقط إشارات هاتفه الشخصي كان بالقرب من مركز الرغبة، ووجد الفريق مركبته عصر اليوم دون الحصول عليه.

وبحسب المعلومات تلقت شرطة الرياض البلاغ من ابن المفقود ثم مُرر البلاغ لجمعية غوث، واستنفر الفريق بكوادره البشرية وآلياته، ثم استمر البحث اليوم موزعين على المناطق بالطائرات والمركبات، فوجدوا مركبته قبل مغرب اليوم، فيما تستمر عمليات البحث حتى اللحظة.

مفقود فريق غوث للإنقاذ غوث

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24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 10:03 PM

فريق "غوث" عثر على مركبته عصر اليوم

البحث عن مفقود سبعيني بعد خروجه من شقراء

رمزية

رمزية

بدر العتيبي

الرياض

4 11,611

يبحث فريق غوث للإنقاذ عن مسن سبعيني فُقد قبل يومين بعد خروجه من شقراء متجهًا للرياض، وآخر برج التقط إشارات هاتفه الشخصي كان بالقرب من مركز الرغبة، ووجد الفريق مركبته عصر اليوم دون الحصول عليه.

وبحسب المعلومات تلقت شرطة الرياض البلاغ من ابن المفقود ثم مُرر البلاغ لجمعية غوث، واستنفر الفريق بكوادره البشرية وآلياته، ثم استمر البحث اليوم موزعين على المناطق بالطائرات والمركبات، فوجدوا مركبته قبل مغرب اليوم، فيما تستمر عمليات البحث حتى اللحظة.

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مفقود فريق غوث للإنقاذ غوث

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