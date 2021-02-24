"شرطة الشرقية": القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال

استخدما أحد تطبيقات التواصل في النصب والاحتيال.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم. وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.