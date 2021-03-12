"صحة الشرقية" تحذّر من الخروج بسبب موجة الغبار

دعت إلى ضرورة ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء

حذّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الجميع، من خطورة الخروج في أثناء التقلبات الجوية؛ بسبب موجة الغبار التي شهدتها المنطقة صباح اليوم، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد عن مثيرات الحساسية التي تسبّبها تلك الأجواء.

وقدّمت "صحة الشرقية" عدداً من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في ظل موجة الغبار التي ضربت المنطقة، مشيرة إلى أن الغبار من ملوّثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

ودعت إلى الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغيرها باستمرار.

ودعت مرضى الربو إلى الحذر من خطورة الغبار، مشيرة إلى أن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثراً بالغبار.