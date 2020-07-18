ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. أبها تجهز الأخضر الشاب

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.