رئيس جامعة جازان يطلق مشروع "التطوير والتحول الرقمي"

أكد أهمية ذلك لخدمات ذات جودة عالية

قال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن "مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي"، هو من صنع أبناء الجامعة وبمشاركة الجميع.

وأكد الحاجة إلى تحول رقمي حقيقي ينتج عنه خدمات ذات جودة عالية تتطور باستمرار.

جاء ذلك خلال إطلاقه "مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي"، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، صباح أمس، بمسرح كلية الحاسب وتقنية المعلومات.

وفي بداية اللقاء عرف وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، بـ"مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي".

وقال: إن التحول الرقمي أصبح واقعًا تتنافس عليه المؤسسات في إعادة بناء العمليات ورسم خارطة التكامل، والتميز المؤسسي، والتركيز على المخرجات بهدف استمرارية عملية التطوير وترتيب الأولويات وتحقيق رضا المستفيد.

وأضاف: أن المشروع قد راعى المنهجيات وفق ممارسات دولية لمنع العشوائية والتداخل والتعثر.

بعد ذلك تحدث المشرف على الإدارة العامة للاستثمار سمير حكمي، عن أركان الضبط ومعايير النضج المؤسسي في المشروع.

فيما تحدثت وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية لشطر الطالبات الدكتورة نوف أبو هادي، عن مراحل جمع البيانات وأدوات التحليل.

وتطرق سمير حكمي، وعميد الموارد البشرية الدكتور منصور عواجي، وعميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، إلى مراحل التطبيق والتطوير للمشروع.