بأوبريت "سيرة ملك".. "الموارد البشرية" بحائل تحتفل باليوم الوطني

"العياد": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة وقفزات حضارية في جميع المجالات

احتفل فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، تحت رعاية وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.



وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العيّاد، أن اليوم الوطني الـ 91 يأتي على المملكة وهي تشهد نهضة تنموية شاملة وقفزات حضارية جميع المجالات، التي أدت إلى استقرار ورفاهية المواطن السعودي، واستثماره الاستثمار الأمثل لبناء وطنه وتوفير الفرص الوظيفية المختلفة له وتدريبه عليها وتمويل القطاع الخاص.



وتخلل حفل الفرع، أوبريت "سيرة ملك" ثم فيلم وثائقي عن الفرع وما يقدمه للمواطنين عبر إداراته ووحداته المختلفة والتي تساهم في راحة الفرد وتوفير الراحة والعيش المناسب له، فيما استعرض الفيلم الوثائقي، نشاط كل إدارة ووحدة من وحدات الفرع بالأرقام منذ انشائها وحتى اليوم الوطني الـ 91.



وفي كلمة ألقاها مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر،عن بعد،هنأ خلالها القيادة الرشيدة والشعب السعودي وأمير منطقة حائل وسمو نائبه، ورحب برعاية وكيل إمارة حائل لحفل الفرع مؤكدًا أن منطقة حائل تعتبر من أميز المناطق في الأداء، وفي نسبة التوطين.



وأضاف: أن هناك شراكات فاعلة بين إمارة منطقة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرع حائل، لتيسر التعاون بين إمارة المنطقة والقطاع الخاص، وكذلك القطاع غير الربحي، وبرامج التوطين الموجهة للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى الدعوة إلى استغلال الميز النسبية للمنطقة.



من جهته شارك قائد فريق طموح وتحدي لذوي الإعاقة. بمنطقة حائل عبدالله الريشان، والفنانة التشكيلية عهد الجار الله من الأشخاص ذوي الإعاقة بكلمة حول اليوم الوطني، واستعراض ما قدمته المملكة لهم من تسهيلات في كافة المجالات التعليمية والرياضية والترفيهية وإلحاقهم بالأعمال التي تناسبهم في القطاع الحكومي أو الخاص واستعراض قصص النجاح التي حققاها، وغيرهم من ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، والتي جعلت منهم ممثلين للمملكة في عدة مؤتمرات ورياضات.