"قاعدة المؤسس" تكتسح بطولة السباحة ضمن منافسات بطولة "قوة وطن٢"

تقام في المنطقة الشرقية وتستهدف القطاعات العسكرية

تستمر بطولة "قوة وطن ٢" للقطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية التي تنظمها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي؛ حيث يتنافس 13 منتخبًا يمثلون جميع القطاعات الحكومية العسكرية في المنطقة الشرقية.

وضمن منافسات بطولة "قوة وطن٢" اختتمت يوم أمس الاثنين مسابقات السباحة التي جمعت القطاعات المشاركة تحت مظلة واحدة في مسبح الهيئة العامة للرياضة بالراكة.

وتتكون بطولة السباحة من عدة سباقات؛ وهي: سباق ٥٠م حرة، حصل على المركز الأول اللاعب أحمد الهاشم من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وحصل على المركز الثاني اللاعب أحمد الشمري من الحرس الوطني، والمركز الثالث اللاعب عبدالله حجاب من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية؛ وسباق ٥٠م ظهر، وحصل على المركز الأول والثاني من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللاعبان "علي الزبيل، وكميل القلاف"، وحصل على المركز الثالث اللاعب مرتضى أحمد من القوات البحرية؛ وسباق ٥٠م فراشة، وحصل على المركز الأول والمركز الثاني من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللاعبان "أحمد الهاشم وعلي الزبيل"، وحصل على المركز الثالث اللاعب حيدر السادة من القوات البرية بالمنطقة الشرقية.

وفي سباق ٥٠م صدر حصل على المركز الأول اللاعب كميل القلاف من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، والمركز الثاني اللاعب مرتضى أحمد من الأسطول الشرقي، والمركز الثالث اللاعب صالح الحافظ من مجموعة الدفاع الجوي الخامسة.

وفي سباق التتابع حرة حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على المركز الأول، وحصلت مجموعة الدفاع الجوي الخامسة على المركز الثاني، وحصلت القوات البرية على المركز الثالث.

وفي سباق التتابع متنوع حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على المركز الأول، وحصلت مجموعة الدفاع الجوي الخامسة على المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث الأسطول الشرقي.

ليكون المجموع العام في البطولة:

المركز الأول: قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

المركز الثاني: مجموعة الدفاع الجوي الخامسة.

المركز الثالث: القوات البرية بالمنطقة الشرقية.

المركز الرابع: الحرس الوطني.

المركز الخامس: الدفاع المدني.

المركز السادس: الأسطول الشرقي.

المركز السابع: قوة أمن المنشآت.