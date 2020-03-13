النمسا.. ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 428 شخصًا

تسجيل 67 حالة جديدة.. وشفاء 6 من المرضى

سجلت النمسا 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 428 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في تقرير لها اليوم، أنه تم إجراء 6582 فحصًا طبيًّا لكشف الفيروس في مختلف المناطق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى شفاء ست حالات من المصابين.