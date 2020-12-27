مرور الجوف يضبط "مفحط" حي الفيصلية بسكاكا

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

تمكّن مرور منطقة الجوف من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في حي الفيصلية بسكاكا، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.