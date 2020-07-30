"الغذاء والدواء" تضبط مستودعاً لتصنيع أغذية مخالفة بتبوك

إجمالي المضبوطات 64 ألف كجم.. وإحالة المنشأة للجهات المعنية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في تبوك، يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة منتجات غذائية غير مرخصة.

وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة 64 ألف كجم، وأحيلت المنشأة للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.