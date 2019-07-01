خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.