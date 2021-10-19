الهلال والنصر بقيادة " قوميز " و" حمدالله " .. تعرف على بقية القائمة

كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي " جارديم " عن قائمة فريقه، التي ستواجه نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " بالرياض.
وضمت القائمة الزرقاء ( عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جيانغ، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، بيريرا، سالم الدوسري، ماريغا وقوميز).
في الجانب النصراوي وضع البرتغالي "بيدرو " تشكيلة الأصفر، والتي ضمت ( وليد عبدالله، الغنام، مادو، العمري، لاجامي، الصليهم، الخيبري، تاليسكا، ماشاريبوف، عسيري وحمدالله ).
في الديربي المنتظر .. لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا2021
كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي " جارديم " عن قائمة فريقه، التي ستواجه نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " بالرياض.
وضمت القائمة الزرقاء ( عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جيانغ، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، بيريرا، سالم الدوسري، ماريغا وقوميز).
في الجانب النصراوي وضع البرتغالي "بيدرو " تشكيلة الأصفر، والتي ضمت ( وليد عبدالله، الغنام، مادو، العمري، لاجامي، الصليهم، الخيبري، تاليسكا، ماشاريبوف، عسيري وحمدالله ).