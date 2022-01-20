"التحالف": بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في "الحديدة"

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة.



وأضافت قيادة التحالف: "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة".



وقالت قيادة قوات التحالف: "استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة"، مشيرة بأن "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة".