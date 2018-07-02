المدينة المنورة تشهد موجة من الغبار المثيرة للأتربة والسحب

مع احتمال هطول الأمطار

شهدت المدينة المنورة، اليوم الاثنين، موجة من الغبار المثيرة للأتربة، مع تشكيلة من السحب، وسط استعداد الجهات المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ أطلقت تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت أن الأجواء ستشهد نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي.

كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية على المنطقة.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة.