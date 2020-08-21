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تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد"

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.