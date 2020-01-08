"التخصصات الصحية" توقّع اتفاقية مع "المعهد الوطني" بالإمارات

تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لتبادل الخبرات

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام الدكتور محمد سليمان الحوقاني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوافرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "عبده" أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي؛ وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

من جهته، ذكر "الحوقاني" أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبراً عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال؛ لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.