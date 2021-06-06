شقيق الإعلامي "يوسف الجراح" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله فايز، شقيق الإعلامي القدير يوسف الجراح، ودُفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للإعلامي القدير يوسف الجراح وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:04 AM

شقيق الإعلامي "يوسف الجراح" إلى رحمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله فايز، شقيق الإعلامي القدير يوسف الجراح، ودُفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للإعلامي القدير يوسف الجراح وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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