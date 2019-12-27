النيابة العامة: إخفاء أو تمويه مصدر الأموال عن متحصلات الجرائم جريمة غسل أموال

انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي

قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.

وأكدت أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.

النيابة العامة جرائم غسل الأموال

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27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 05:45 PM

انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي

النيابة العامة: إخفاء أو تمويه مصدر الأموال عن متحصلات الجرائم جريمة غسل أموال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.

وأكدت أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.

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النيابة العامة جرائم غسل الأموال

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