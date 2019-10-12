"السفياني" لـ"سبق": محطة الفضاء الدولية تعبر غدٍ سماء السعودية

قال: يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بكل يسرٍ وسهولة على هذه المدن

من المُقرر أن تعبر محطة الفضاء الدولية مساء غدٍ الأحد سماء السعودية، وذلك عند الساعة 06:29، واتجاه سيرها سيكون من الشمال والشمال الغربي وعلى طول الساحل الغربي للسعودية حتى تختفي جهة الجنوب الشرقي بقوة لمعان تصل إلى -3.9 ماغ.

أوضح المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني لـ "سبق"، أن عبور محطة الفضاء الدولية أصبح من المشاهد التي تستهوي الكثير من الصغار والكبار والتقاط الصور التوثيقية أثناء عبورها من فوق المدن السعودية المختلفة.

وأكد أن لمرور محطة الفضاء الدولية أوقات مميزة من ناحية اللمعان حيث يكون لمعانها عالياً بحيث تُشاهد بسهولة ويسر ومن هذه الأوقات مساء غدٍ الأحد، وأن المدن التي سوف تحظى بفرصة مشاهدتها بالعين المجردة بكل يسرٍ وسهولة: "تبوك وأملج والوجه وينبع والمدينة ورابغ وجدة ومكة والطائف والباحة والنماص وابها ونجران وجازان"، حيث ستحلق المحطة على ارتفاع يتراوح ما بين 411 إلى 421 كليومتر عن مستوى سطح البحر، وبسرعة تُقارب 28 ألف كيلومتر في الساعة، ويقيم فيها حالياً 6 رواد فضاء بعد عودة ثلاثة رواد كان من بينهم رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الذي قضى فيها 8 أيام.

وقال "السفياني": انطلاقاً من برنامج جمعية آفاق لعلوم الفضاء لتتبع الأقمار الاصطناعية تتيح الجمعية للهواة والمهتمين المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو لعبورها، من خلال الحساب الرسمي للجمعية بتويتر @hsss_sa، علماً بأن عبورها يشبه إلى حد ما نجمة شديدة اللمعان تتحرك بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، وهي فرصة لحث الطلاب على مشاهدتها كنشاط لا صفي من شأنه أن ينمي مهارات متعددة لدى الطلاب ويثير الكثير من الأسئلة التي تقودهم إلى البحث والتعلم.