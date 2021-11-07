تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".
وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع
نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".
وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.