تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب

أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".

وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.