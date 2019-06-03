8 مناطق تتأثر.. تنبيهات الإنذار المبكر تكشف خارطة أجواء "ليلة الرؤية"

بينها الرياض ومكة المكرمة.. الأرصاد: "أمطار وسحب رعدية وأتربة"

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة والتي تتزامن مع بدء رؤية هلال شهر شوال.

وأفادت الهيئة بتعرض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، لحالة أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع نشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة محافظات: (الطائف، ومكة، والعرضيات، والكامل، وميسان)؛ بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق مكة المكرمة وحائل، لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بمحافظات القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ بمكة؛ بدءًا من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساء.

ونبهت الأرصاد كلًا من المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والرياض، لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، ونشاط الرياح السطحية، التي تشمل العاصمة الرياض، ورماح، والخرج؛ بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساء.