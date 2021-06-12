"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 12 يونيو 2021، تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 464780 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 906 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 446960 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7553 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10267 والحالات الحرجة 1562 حالة.