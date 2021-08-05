استعدادًا للعام الدراسي.. "الخرمي" يدشن برامج التطوير المهني والتدريب

"تعليم صبيا": ٥٨ برنامجًا تغطي 710 ساعات تدريبية للمعلمين والمعلمات

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي والتي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ضمن المرحلة الرابعة من المشروع للعام 1442، والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر.



وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا أن خطة تعليم صبيا للبنين والبنات تحوي 58 برنامجًا وتغطي 710 ساعات تدريبية، ويقدمها 58 مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة والتربية البدنية.



وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي استهداف البرامج لأكثر من 6000 معلم ومعلمة مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية وحضور كامل الساعات التدريبية للبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب.



من جانبه قال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على إتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ للاستفادة من فترة الإجازة وفترة عودة الهيئة التعليمية استعدادا للعام الدراسي.



وأكد الدكتور خرمي على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات، مثمنًا الجهود المتميزة لقسمي التطوير المهني في بنين وبنات، ومتمنيًا للمتدربين التوفيق والسداد.