12 دراجاً من القوات البحرية بالأسطول الغربي بجدة ينطلقون براً للحد الجنوبي

تحت شعار "لجنودنا حق علينا".. وتمتد الرحلة 10 أيام

انطلق، اليوم، 12 دراجاً من منسوبي الأسطول الغربي بالقوات البحرية الملكية السعودية بجدة في رحلة إلى الحد الجنوبي، تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام تحت شعار "لجنودنا حق علينا"، وذلك بحضور قائد قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي اللواء محمد العصلاني، وبقيادة مدير الشؤون الرياضية بالأسطول الغربي المقدم مقبول أحمد الفلاحي، حيث أعطى اللواء "العصلاني" شارة الانطلاق للدراجين.

وقال اللواء "العصلاني": إن الهدف الأساسي لهذه الرحلة هو دعم جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ورفع معنوياتهم وإظهار قوة العسكري السعودي ومدى تمتعه بلياقة عالية، حيث إن الدراجين الذين انطلقوا اليوم في الأساس هم من رجال القوات البحرية والجنود وهم جزء من الوطن الغالي سواء رياضيين أو غير ذلك.

من جهته، أوضح مساعد مدير الشؤون الرياضية بالأسطول الغربي المقدم أحمد بن علي الكثيري، أن الدراجين المشاركين في الرحلة سيتوقفون في عدة محطات ومحافظات من أجل إيضاح دورهم في العمل العسكري، وبث الروح المعنوية للجنود في جميع المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن مدة الرحلة قد تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام بحسب الأجواء المناخية في المناطق التي سيمرون بها.