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إجمالي الإصابات يقترب من 122 ألفًا.. و3244 فارقوا الحياة

الجزائر تسجل 286 إصابة جديدة و10 وفيات بـ"كورونا"

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سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 286 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و10 وفيات؛ فيما تَماثل 195 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 121.866؛ فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 84.940 شخصًا، والوفيات إلى 3244.