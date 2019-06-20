شاهد.. بطولة "المرزوقي" تنقذ محطة وقود من كارثة بينبع

بعدما فقَد سائقٌ السيطرةَ على مركبته واصطدم بالمضخة واندلعت النيران

أنقذت العناية الإلهية، ثم شجاعة المواطن "ثامر المرزوقي"، محطة وقود بطريق الملك عبدالعزيز في محافظة ينبع، من كارثة حريق؛ بفضل إخماده ألسنة النيران قبل أن تتمدد إلى المضخات، عقب اصطدام سيارة بها.

وتعود تفاصيل العمل البطولي، عندما فَقَد سائقٌ السيطرة على مركبته أثناء دخوله المحطة؛ لتصطدم بالمضخة أثناء وجود سيارتين.. وعلى الفور اندلعت النيران من قوة الاحتكاك، وبادر الشاب إلى سحب طفايات الحريق من بين المضخات، واستمر في توجيه خراطيمها الواحدة تلو الأخرى حتى أخمدها بهدوء وحكمة؛ على الرغم من كمية "البودرة" التي تغطي المكان.

وعن الحادثة، يقول ثامر فايز المرزوقي، وهو الذي كان يرتدي "تيشيرت" أصفر؛ وفق الفيديو: "كنت في قسم الإطارات وشاهدت سيارة ترتطم بمضخة البنزين، وبدأت النار تشتعل بسرعة، وعلى الفور طلبت من العمال والمتواجدين إخلاء السيارات من الموقع؛ خوفًا من تفاقم الكارثة، ثم باشرت الحريق بطفاية كبيرة بمساعدة العمال وطفايات أخرى".

وتابع: "في هذه الأثناء كنت أتصل على الدفاع المدني في ينبع، وكان الوقت منتصف الليل والحركة المرورية مزدحمة، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الآليات أن تعبر الطريق وتحضر في وقت قياسي يُشكرون عليه".