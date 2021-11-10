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قبل المواجهة المنتظرة غدًا في تصفيات مونديال 2022

مدرب الأخضر السعودي "رينارد": أثق في اللاعبين أمام أستراليا ولديّ مدافعون متميزون

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وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، مباراة الغد أمام أستراليا بالمواجهة الصعبة؛ لأن منتخب أستراليا يلعب على أرضه وهو الأفضل من ناحية التصنيف.

وقال "رينارد" في تصريحه: "جميعنا نعرف ماذا نعمل وأنا لديّ ثقة باللاعبين، وفي التشكيلة غدًا أمام أستراليا لديّ مدافعون متميزون وكلهم يجيدون لعب الكرات الهوائية".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي (الأول- 12 نقطة) يواجه نظيره الأسترالي (الثاني- 9 نقاط) غدًا الخميس في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.