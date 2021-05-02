وزير المالية: ولي العهد أكد أولوية دعم المواطن.. ووفّرنا 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي

أكد وزير المالية د. محمد الجدعان أن المستهدف الرئيسي في رؤية 2030م هو تمكين القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته من 45 % إلى 51 %. مشيرًا إلى أن قوة الإيمان برؤية السعودية 2030م والاقتصاد السعودي ليس فقط لدى المواطن والداخل، بل إن دولاً عديدة كبيرة ومستثمرين أجانب وضعوا ثقتهم فيها.



وأوضح أثناء رده على سؤال في الجلسة الحوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 تحت عنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل" أن برنامج تطوير القطاع المالي وفَّر 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، كما أن برنامج تطوير المالية العامة يشمل المالية العامة والميزانية، التي صارت فيها إعادة هيكلة كبيرة جدًّا فيما يتعلق بالتخطيط، وكفاءة الإنفاق. مضيفًا: "هيئة كفاءة الإنفاق التي أُنشئت بموافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد استطاعت أن توفر فقط خلال السنوات الأربع الماضية ما يزيد على 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، الذي كان يذهب بعضه في هدر للمشاريع، يمكن خفض الإنفاق عليها".



وكشف د. الجدعان عن أن المشاريع تدرس بعناية كبيرة، ومعها الإنفاق التشغيلي لتفادي الإنفاق غير الضروري، وأن إعادة هيكلة الميزانية وآلية التخصيص هما ضمن برامج تحقيق الرؤية للقطاعات المختلفة.



وأكد د. الجدعان أن ولي العهد أكد كل مرة أن الهدف هو المواطن، والمبادرات تستهدف دعمه بشكل مبادرات مباشرة ومبادرات غير مباشرة. مستشهدًا بما أطلقته وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني بمبادرة (تسعة أعشار الرزق) لتوفير دخل إضافي للمواطن.