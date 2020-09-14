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أعلنت أن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يومياً في أغسطس

"أوبك": تداعيات كورونا تستلزم إجراءات منسقة من "أوبك+"

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ذكرت منظمة "أوبك"، اليوم، أن تداعيات فيروس "كورونا" مازالت تفرض تحديًا يستلزم اتخاذ إجراءات منسقة من قبل كافة أطراف السوق ومن بينها "أوبك+".



وخفضت "أوبك" توقعها بالنسبة للطلب العالمي على نفطها 700 ألف برميل يوميا في 2020 و1.1 مليون برميل يومياً في 2021، على خلفية زيادة في معروض غير أوبك المتوقع وطلب عالمي أقل.



ووفق "رويترز"، قالت المنظمة إن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى 24.05 مليون برميل يومياً، مع تخفيف أوبك+ خفض المعروض، والالتزام يزيد إلى 103%.