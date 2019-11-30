"الجاسر" يستعرض إنجازات منظومة النقل في عهد الملك "سلمان"

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الكريم كافة، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال "الجاسر ": ما تشهده البلاد يأتي امتداداً لنهج حكام المملكة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك من بعده، وفي سبيل وضع الدولة في مصاف الدول الكبرى في العالم، لتسطر مسيرته بأروع قصص الإنجاز والعطاء، من نمو في مختلف المجالات وازدهار في شتى الميادين.

وأضاف: المملكة تحظى في عهد الملك سلمان بنهضة تنموية شاملة وقفزات ملحوظة على الأصعدة كافة عموماً وعلى صعيد منظومة النقل بشكل خاص، ممثلة في تقرير منتدى التنافسية العالمي الذي احتلت فيه المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق، وشهدت القطاعات الأخرى كافة كذلك قفزات نوعية في الحوكمة والتنظيم والعمل المؤسسي، مما أسهم في رفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء.

وأردف: منظومة النقل شهدت اهتماماً كبيراً من القيادة الرشيدة وإنجازات متعددة، منها إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الذي يشهد حزمة من المبادرات والمشروعات الاستثمارية التي تعد الأضخم من بين برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م، محتلة المركز الـ 36 عالمياً متقدمة 6 مراكز على صعيد محور البنية التحتية للنقل باحتلالها المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق.

وتابع: بلغ إجمالي أطوال الطرق الرابطة بين المدن 73.268 كيلومتراً، متقدمة 4 مراكز صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، و5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خِدْمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وقال "الجاسر": شهد عهد خادم الحرمين الشريفين افتتاح أحد أضخم المطارات على مستوى المنطقة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، إضافة إلى افتتاحه قطار الحرمين السريع وقطار الشمال، وطرح منطقتين لوجستيين مكاملتين للاستثمار أمام القطاع الخاص وهما منطقة الخمرة بجدة ومنطقة ILBZ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، علاوة على انضمام الهيئة العامة للطيران المدني إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأضاف: هذه الذكرى تحلّ علينا والمملكة تواصل خطاها بثبات نحو الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لرفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمدخرات وطننا من خلال تعزيز مصادر الدخل المختلفة والتسخير الأمثل لاستثمار الموارد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الواعدة لمستقبل الأجيال القادمة، وإن الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير برامج الخصخصة التي بدأت بها منظومة النقل في كل قطاعاتها لتحقيق مبادرات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأوضح أنه وجميع زملائه في منظومة النقل يتعاهدون على العمل بجدّ وَفْق الرؤية الحكيمة التي تتجه نحوها مملكتنا الغالية وصولاً إلى تطوير كل قطاعات منظومة النقل البحري والجوي والبري والسِكَكي، واستثمار موقع المملكة الجغرافي لتكون منصة لوجستية تربط القارات الثلاث.