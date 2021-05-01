وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر المؤثرين على تبني الفرص التبرعية عبر المنصات الرسمية

عبّر عن فخره بنجاح المنصات المبنيّ على المصداقية والموثوقية

عبّر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن فخره بما تُحققه منصات التبرعات الرسمية؛ من نجاح مبني على المصداقية والموثوقية.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير للمؤثرين والمؤثرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجميع المشاركين من أصحاب الجهود النبيلة والرسالة السامية، في تبنيهم للحالات والفرص التبرعية.. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

1

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 08:21 PM

عبّر عن فخره بنجاح المنصات المبنيّ على المصداقية والموثوقية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر المؤثرين على تبني الفرص التبرعية عبر المنصات الرسمية

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 384

عبّر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن فخره بما تُحققه منصات التبرعات الرسمية؛ من نجاح مبني على المصداقية والموثوقية.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير للمؤثرين والمؤثرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجميع المشاركين من أصحاب الجهود النبيلة والرسالة السامية، في تبنيهم للحالات والفرص التبرعية.. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021