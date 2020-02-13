البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين

بينها 3 صواريخ بر – جو.. وضبطت بسفينة في بحر العرب

نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.

وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.

وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.

البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 11:07 PM

بينها 3 صواريخ بر – جو.. وضبطت بسفينة في بحر العرب

البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.

وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.

وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.

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البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية

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