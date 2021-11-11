رحيل فريدريك دو كليرك .. آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا

أطلق سراح نيلسون مانديلا وتقاسم معه جائزة نوبل للسلام

توفي آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا فريدريك دو كليرك، الذي أفرج عن رمز مناهضة الفصل العنصري نيلسون مانديلا وتقاسم معه جائزة نوبل للسلام، اليوم (الخميس) عن 85 عاماً.

ونعت مؤسسة "إف دبليو دوكليرك" ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق بهدوء في منزله في فريسناي بعد صراع مع السرطان، تاركاً وراءه زوجته إلينا وولديه جان وسوزان وأحفاده، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكرت المؤسسة أن الأسرة ستعلن في الوقت المناسب عن ترتيبات الجنازة.

وأعلن "دو كليرك" إصابته بالسرطان في عيده الـ85 في 18 مارس من العام الجاري.

ويتذكّر كثيرون خطابه الشهير الذي ألقاه في 2 فبراير 1990، وأعلن فيه رفع الحظر المفروض على المؤتمر الوطني الإفريقي وحركات التحرير الأخرى، وفي نفس الخطاب، أمر بإطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 27 عاماً في السجن.