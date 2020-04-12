لم يضرب الاقتصاد فقط.. هذا ما فعله "كورونا" بعالم الجريمة حول العالم

شلل كامل لتجار المخدرات وانخفاض غير مسبوق بجرائم القتل والسطو والسرقة

لم يتوقف التأثير الكبير لفيروس كورونا القاتل على اقتصاد العالم وعدد الوفيات الذي قارب 110 آلاف حالة منذ ظهوره بالصين في أواخر ديسمبر الماضي؛ بل طال تجار المخدرات والمجرمين والعصابات حول العالم أجمع.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن جائحة كورونا تسببت في "شل عمل تجار المخدرات"، وخفضت عدد الجرائم الأخرى، مثل القتل والسطو والسرقة، على مستوى العالم بشكل "غير مسبوق".

ففي شيكاغو، التي تُعد واحدة من أكثر المدن عنفًا في الولايات المتحدة، تراجعت عمليات التوقيف المتعلقة بالمخدرات بنسبة 42% في الأسابيع التي تلت إغلاق المدينة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" قال جوزيف لوبيز، المحامي الجنائي في شيكاغو، المختص في قضايا تجارة المخدرات: "على ما يبدو أنهم غير قادرين على التحرك من أجل البيع في أي مكان في ظل الإغلاق الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأفادت "سي إن بي سي" في تقريرها، بتراجع الجرائم في شيكاغو بنسبة 10% بعد تفشي الوباء، وهو اتجاه يبدو عالميًّا في عدد من المدن الكبرى التي سجلت انخفاضًا كبيرًا في الجرائم خلال الأسابيع الماضية.

وعبر أمريكا اللاتينية، انخفضت الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وسجلت السلفادور متوسط قتيلين يوميًّا الشهر الماضي؛ وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بأرقام سابقة.

أما في بيرو؛ فقد انخفضت مستويات الجريمة بنسبة 84% الشهر الماضي؛ لا سيما جرائم القتل التي كانت تصل عادة يوميًّا في العاصمة "ليما" إلى 15 حالة.

وفي جنوب إفريقيا، أبلغت الشرطة عن انخفاض كبير في الجرائم خلال الأسبوع الأول من إجراءات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرًا في البلاد.

وأفاد المسؤول عن قوات الشرطة في البلاد بيكي سيلي، بأن حالات الاغتصاب انخفضت من 700 إلى 101 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت حالات الاعتداء الجسيمة من 2673 إلى 456، وانخفضت جرائم القتل من 326 إلى 94 حالة فقط.