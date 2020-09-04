الحزم رسميًّا يودِّع.. والتعاون في وضع صعب.. والفيحاء ينعش آمال البقاء

في ختام منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري المحترفين

اختتمت مساء، اليوم الجمعة، منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت إقامة المباريات الثمانية بتوقيت واحد.

وتأكد رسمياً هبوط الحزم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بينما بقي الصراع مشتعلاً حتى الجولة الأخيرة للتعرف على صاحب المقعد الآسيوي المؤهل مباشرة لدوري الأبطال وأيضاً الفريق الذي سيخوض الملحق الآسيوي، كما لازال شبح الهبوط يلاحق خمسة أندية.

الفيحاء - العدالة

أنعش فريق الفيحاء حظوظه بالبقاء بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

سجل هدفي أصحاب الضيافة كلاً من أرسييو مارتنيز وصامويل أوسو على التوالي عند الدقائق (16، 56).

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 32 في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 21 في المركز الأخير.

الاتفاق - ضمك

حافظ فريق ضمك على آماله قائمة في البقاء لموسم آخر بعد أن تمكن من العودة بثلاثة نقاط ثمينة من خارج أرضه من أمام مضيفه الاتفاق إثر انتصاره بهدفين دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام.

يدين ضمك بهذه النتيجة لكل من الأرجنتيني ايمليو زلايا الذي سجل الهدف الأول عند الدقيقة 20 ومحمد محسن صاحب الهدف الثاني عند الدقيقة 62.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الاتفاق 42 نقطة في المركز الثامن.

الرائد - الفيصلي

أضاع الفيصلي فرصة انتزاع المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا بعد سقوطه في فخ الهزيمة من أمام الرائد بهدفين مقابل هدف الذي أحيا من حظوظه بالمنافسة على المقعد الآسيوي.

سجل هدفي الرائد كلاً من محمد فوزير الدقيقة 15 وارنود ديوم في الدقيقة 90 بينما سجل هدف الفيصلي الوحيد جليرمي أوغوستو عند الدقيقة 22.

بتلك النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بينما تراجع الفيصلي إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة.

الفتح - التعاون

أبقى فريق الفتح على حظوظه في البقاء في دوري المحترفين قائمة، إثر تغلبه على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، الذي تعقدت أموره كثيراً وبات في وضع صعب بعد تلقيه الهزيمة السابعة على التوالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد لفريق الفتح اللاعب ميتشل تي فريدي عند الدقيقة 80.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز العاشر برصيد 33 نقطة في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة 32 بالمركز الثاني عشر.