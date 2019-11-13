شرطة القصيم تُطيح بمواطن وتشادي كسرا أقفال المحال ونهبا محتوياتها

عقب توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة لمحال ومركبات ببريدة

أطاحت شرطة القصيم بمتهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية، بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر.

وقال: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.