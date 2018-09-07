تعيين ١٧ مفتشاً ومفتشة للبيئة في جازان

لتكثيف الجولات على المصانع والمشاريع

عبّر مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان، أحمد أبو بكر مدخلي؛ عن خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، بمناسبة مباشرة ١٧ من مفتشي ومفتشات البيئة بالهيئة في منطقة جازان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزّز دور الهيئة في المنطقة على صعيد تكثيف الجولات التفتيشية على المصانع والمشاريع والأنشطة ذات الصلة وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البيئية.

وأكّد أهمية العمل على الحد من التلوّث والمحافظة على البيئة وحمايتها، ومواكبة التنمية والنهضة الصناعية التي شهدتها المنطقة.