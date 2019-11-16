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قالت: لا بطانيات ولا ملابس شتوية.. بيوتهم ينزل المطر من سقوفها

مع برد الشتاء.. "مكي" للأغنياء: فكروا بالفقراء خاصة المتعفّفين

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مع دخول فصل الشتاء ببرده القارس، تذكّر الكاتبة الصحفية أنيسة الشريف مكي، الأغنياء والميسورين بالفقراء، خاصة المتعففين منهم، الذين يرفضون سؤال الناس، متسائلة: هل فكّر الأغنياء في البيوت التي تخلو تماماً من التدفئة، لا بطانيات ولا ملابس شتوية وربما ينزل المطر من سقوف منازلهم المهدمة؟ مؤكدة أنها معاناة لا يشعر بعذابها إلا الفقراء المتعففون.



الأغنياء استعدوا للشتاء البارد

وفي مقالها "شتاء الفقراء المتعففين" بصحيفة "اليوم"، تقول مكي: "أيام ويدخل فصل الشتاء ببرده القارس، وفي حالة عدم توافر الإمكانات الخاصة بتوفير عامل التدفئة والاحتماء العالي من الطقس البارد المصاحب لفصل الشتاء، يتعرض الكثير إلى مجموعة من أمراض كنزلات البرد لا قدر الله.. بالطبع كل قادرٍ سيبحث عن مصادر دفء تحميه وأسرته من برد الشتاء ومن خطر البرد وشره، وتبدأ ملاحظة الآباء والأمهات لأبنائهم من اهتم بارتداء ملابس الشتاء ومن أهمل وقد تأمنت كل احتياجاتهم الشتوية مسبقاً، هذه أمور طبيعية لا اعتراض عليها بل لا بد منها".



ماذا أعددتم للفقراء؟

وتمضي مكي: "هذا من أمّن وسائل التدفئة في بيته وملابس الشتاء، وذاك من صرف الكثير وبالثمن الفلاني في الثياب، تدفئة كاملة فالمجتمع فئات كما نعرف؛ أغنياء، ومحدودو الدخل، وفقراء، و(الفقراء) هم من أقصد في هذا المقال، خاصة المتعففين، ماذا أعد لهم الأغنياء؟؟ هل فكروا في البيوت التي تخلو تماماً من التدفئة، لا بطانيات ولا ملابس شتوية، وربما ينزل المطر من سقوف منازلهم المهدمة، وقد تكون هناك منازل آيلة للسقوط، معاناة البرد والمطر لا يشعر بعذابها إلا الفقراء المتعففون".



أقصد المتعففين

وتركز الكاتبة على البحث عن المتعففين، وتقول: "الحمد لله المؤسسات الخيرية في كل أنحاء الوطن تقدم مشكورة كل ما يحتاجه الفقير المسجل لديها، وأهل الخير -جزاهم الله خيرًا- كثرُ ولا غبار عليهم، المشكلة في معرفة الفقراء المتعففين غير المسجلين في هذه المؤسسات، الذين تأبى عليهم كرامتهم فلا يسألون الناس إلحافاً وهم في حاجة، لا يشكون ولا يتذمرون يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ. هؤلاء من يجب البحث عنهم والتقصي عن أخبارهم بكل وسيلة.. عموماً يجب البحث عن المتعففين بكافة الوسائل الممكنة، فهم الأحق بالمساعدة من غيرهم الذين تمتلئ المؤسسات الخيرية بأسمائهم، وكذلك الضمان الاجتماعي الذي يهتم بهذه الفئة المسجلة لديه، ولديه برامج كثيرة لمساعدتهم. أيها الأغنياء رجاءً تذكروا مشكورين قول الله تعالى: (تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُم لا يسألون الناس إلحافاً) فلا هم ممن يتسولون عند إشارات المرور، أو يجلسون عند المساجد يمدون أيديهم كمهنة للكسب المريح، بل هم فئة متعففة يجب البحث عنهم وبشدة".



المملكة خير من يهتم بالفقراء

وتنهي مكي قائلة: "المملكة -رعاها الله- خير من يهتم بالفقراء في الخارج، فكيف بمن هم في الداخل، وخط الكفاية في المملكة خير شاهد. المشكلة في معرفة مكان المتعففين".