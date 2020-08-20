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استقبلت بالأمس 495 مريضًا من مختلف الحالات المرضية

عيادات "إغاثي الملك سلمان" تواصل خدماتها الطبية في "الزعتري"

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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.



وقد راجع العيادات أمس 495 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 128 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 40 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 103 أطفال، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضاً، وراجع 20 مريضاً عيادتي الأسنان.



وتم استقبال 76 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضًا، كما تم عمل 90 تحليلاً لـ 32 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 22 مريضاً، كما تم إعطاء 66 لقاحاً لـ 26 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 13 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 347 وصفة طبية.