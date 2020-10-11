العثور على "مفقود تندحة" بالمدينة المنورة بعد فقدانه منذ 10 أيام

رصدته كاميرتان لمحلَّيْن بعسير وجدة قبل أن يستقر بالمدينة

عُثر مساء أمس السبت على "مفقود تندحة"، الشاب سعيد سيار الشهراني، في المدينة المنورة بعد أن خرج قبل عشرة أيام من منزله بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته، ورصدته بعدها بأيام كاميرتا محلَّين، أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وثانيهما يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة - مكة السريع، حتى استقر به الأمر في المدينة المنورة، وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: الحمد لله، عُثر عليه مساء أمس في الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف من قِبل عدد من أقاربه. والحمد هو بصحة جيدة.

وتقدم الشهراني بشكره وتقديره لـ"سبق" وقرائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم، من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه، واتصالهم وسؤالهم عن وضع المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة ذوي "المفقود الشهراني" مساندة الجهود الأمنية التي بحثت عنه، قبل أن يعثر عليه ذووه وهو بصحة جيدة في المدينة المنورة بعد خروجه من مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط قبل عشرة أيام.