عمومية النصر.. العجز 113 مليون ريال

عقد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الأربعاء الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الرئيس التنفيذي للنادي وممثلي وزارة الرياضة.

تضمنت الجمعية العمومية:

- كلمة ترحيبية وخطاب رئيس مجلس إدارة النادي.

- قراءة جدول الأعمال واعتماده.

- تقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي.

- عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

- تشمل البيانات المالية والإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما في 30/ 6/ 2021م.

- المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30/ 6/ 2021م.

وكشف النادي عن البيانات المالية حتى 30/ 6/ 2021م وكانت على النحو التالي :

الإيرادات خلال السنة المالية

407.714,596 مليون ريال

المصروفات خلال السنة المالية

520.719.126 مليون ريال

العجز

113،004،530مليون ريال