"مدني الدمام" يخمد حريقاً في عدة محلات تجارية

الفرق منعت النيران من الوصول للمباني المجاورة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، أن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية.

وقال "الشهراني": استطاعت الفرق منع وصول الحريق إلى المحلات والمباني السكنية المجاورة.

وأضاف: لم يسفر الحادث عن إصابات، والتحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.